1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü Balıkesir’de işçi, memur sendikaları, STK’lar, siyasi partiler, odalar, dernekler ve emek örgütlerinin katılımıyla kutlandı. Bahçelievler Mahallesi’nden yürüyüşle başlayan kutlama programı Kuvayi Milliye meydanında gerçekleştirilen mitingle son buldu. 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününde işçiler, memurlar, emekliler ve çalışanlar günlerini halay çekerek kutladı.

1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü Tertip Komitesi’nin düzenlediği kutlamalar bu yıl da Kuvayi Milliye Meydanında yapıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından miting alanında toplanan işçi, memur, emekli ve çalışanlar günlerini kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamalarda daha sonra TÜRK-İŞ, KESK, EĞİTİM-İŞ, Balıkesir Barosu ve Akademik Odalar Birliği temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından türküler eşliğinde halaylar çekildi.