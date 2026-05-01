1 Mayıs'ta işçiler meydanda, lastikçiler tezgahta

Türkiye genelinde işçiler meydanlarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken, yaz sezonu öncesi lastik değişim yoğunluğu yaşayan oto lastikçiler ise çalıştı. Bursa başta olmak üzere birçok ilde vatandaşların mağdur olmaması için kepenk indirmeyen lastik ustaları, bayramda da mesai yaptı.

Havaların ısınmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan’da sona erdi. Ancak nisan ayı boyunca devam eden yağışlı ve serin hava nedeniyle birçok sürücü lastik değişimini erteledi. Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte sıcakların bastırması ve tatil planlarının başlaması, lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. İşçiler meydanlarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken, oto lastikçiler ise bugün de çalıştı. Birçok lastikçi, 1 Mayıs öncesi randevularının tamamen dolduğunu belirtti. Özellikle 30 Nisan akşamından itibaren lastik değişim noktalarında kuyruk oluştu.

Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan bir lastik ustası, "1 Mayıs bizim için bayram değil, en yoğun günlerden biri. Millet tatile gidecek, uzun yola çıkacak. Kışlık lastikle sıcak asfaltta fren mesafesi uzuyor, yakıt artıyor. Vatandaş yolda kalmasın, ceza yemesin diye biz bugün buradayız. İşçi bayramı ama bizim işimiz de vatandaşa hizmet" dedi.

Randevular günler öncesinden doldu

Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerindeki bir lastikçinin sorumlu müdürü olan Yağız Erşaylı, yaz sezonu sebebiyle yaşanan yoğunluk yüzünden vatandaşı mağdur etmemek için 1 Mayıs’ta çalıştıklarını belirterek, "Randevularımız çok yoğun. Sezon başladı, vatandaşlarımız tatil planı yapmaya başladı. Hiç kimseyi mağdur etmemek için işimizin başındayız. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Bir başka lastik ustası ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Meydanda halay çeken işçi kardeşlerimizin de lastiğini biz değiştiriyoruz. Onlar hakları için alandaydı, biz de millet yolda kalmasın diye tezgah başında. İkimiz de emeğimizin peşindeyiz. 1 Mayıs hepimizin bayramı."

Türkiye Oto Lastikçileri Federasyonu verilerine göre ise her yıl nisan sonu, mayıs ayı başı arasında yaklaşık 8 milyon aracın lastiği değiştiriliyor. Bu yoğunluğun resmi tatillere denk gelmesi durumunda sektörün yüzde 60’ı hizmet vermeye devam ediyor. Lastik değişim ücretleri bu sezon binek araçlarda ortalama 800-bin 500 TL arasında değişiyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz giden sürücülerin ise uzun süre bekleyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan uzmanlar, 7 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında kış lastiklerinin yol tutuşunu kaybettiğini ve fren mesafesini yüzde 20’ye kadar uzattığını hatırlatarak, sürücüleri lastik değişimini ertelememeleri konusunda uyardı.