1 Milyarlık yatırım 300 kişiye direk iş imkanı sunacak

Bursa ve Bölge tarımına büyük katkı sağlayacak yaklaşık 1 milyar liraya hayata geçmesi planlanan tesislerin temeli Aralık ayında atılacak.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılacak olan buzhane ve paketleme tesislerinde direk 300 işçi dolaylı olarak 600 kişiye yeni iş imkanı sunulurken esnafa ve firmalara büyük katkı sağlayacak. Yenişehir Belediye başkanı Davut Aydın, “Yenişehir artık eski Yenişehir değil gelişen Türkiye genelinde tarımı ile ön plana çıkan bir ilçemizdir. Sadece tarımda değil her alanda büyüyen Yenişehir’de yeni yatırımların hayata geçmesi hepimizi sevindiriyor. Türkiye genelinde ulusal bir firma 40 bin metrekare üzerinde 25 bin metre kara kapalı alan fabrika yapacak. Burada buzhane ve paketleme tesisleri yapılacak. Bursa ve Bölge tarımına büyük katkı sağlayacak yaklaşık 1 milyar liraya hayata geçmesi planlanan tesislerin temeli Aralık ayında atılacak. 300 işçi dolaylı olarak 600 kişiye yeni iş imkanı sunulacak. Ayrıca nakliye sektöründen, ufak esnafımıza kadar birçok alanda iş yerlerine katkı saylayacak bu tesislerin ilçemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.