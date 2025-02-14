1 milyon 300 bin liralık akü hırsızlığı polise takıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 farklı adresten 1 milyon 300 bin liralık akü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

1 milyon 300 bin liralık akü hırsızlığı polise takıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 farklı adresten 1 milyon 300 bin liralık akü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

İzmit ilçesinde bulunan 5 farklı adrese girerek 1 milyon 300 bin TL değerinde akü hırsızlığı gerçekleştiren şahıs polisi harekete geçirdi. Kamyonetin kasasına doldurduğu akülerle, M.G. isimli şahıs İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

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Şüpheli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.