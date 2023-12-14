1 milyon avroluk dev yatırım

‘Geleneğin Pratik Tadı’ sloganı ile hem EDT sektöründe hem de perakende de yenilik rüzgârı estiren Doyboxbidaa, 2024 de yapacağı 1 milyon avroluk yeni yatırımı ile vites büyüttü.

Sektörün öncü firmalarından olan Yankı Yemek A.Ş’nin iştiraki Doybox Gıda A.Ş, “bidaa” markasıyla perakende sektörüne yepyeni bir soluk getirdi. 5 yıl önce adım attığı sektörde sağlam bir yer edinme kararlılığını sürdüren şirket, 2024 yılı içerisinde yapacağı 1 milyon avroluk yatırım ile büyümesini daha da hızlandıracak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklamada, dünya genelinde sağlıklı, koruyucu olmayan, güvenli, hızlı tüketim ürünlerine daha ekonomik bir şekilde ulaşmanın giderek popülerlik kazandığını belirtti. Son yıllarda ev dışındayemek yeme alışkanlığının ve evde de pratik yemek alışkanlığınınarttığına dikkat çeken Coşkun Dönmez, "Pratik, hızlı, sağlıklı ve güvenli yemeklere olan talep her geçen gün artıyor. Biz de sürekli bu büyüyen talebi karşılamak ve geleneksel lezzetleri modern ve hızlı bir şekilde sunmak amacıyla yatırımlarımızı artırıyoruz. Hızlı tüketim pazarındaki büyümeye adapte olmak ve sektörde genişlemek istiyoruz" dedi.

Doyboxbidaa ürünlerine ilgi çok yüksek

Coşkun Dönmez açıklamasında firmanın hazır paket yemeklerinin restoranlar, oteller, ofisler, fabrikalar, evler, diyet yapanlar, sporcular, öğrenciler, çekirdek aileler gibi geniş bir yelpazedeki müşteri kitlesinden büyük ilgi gördüğünü de söyledi. Dönmez, ürünlerini tercih edenlerin zamandan ve efor sarf etmekten kazançlı çıktıklarını belirterek, “Çok sayıda inovatif çalışmaya imza attık. Mesela 6 saatte pişirilip ev yemeği lezzetinde hazırladığımız kuzu kol tandırı hiçbir koruyucu kullanmadan muhafaza edip, fırında 20 dakikalık ısıtma ile sofralara hazır hale getirdik. Aynı şekilde; pilav - makarna çeşitleri, et, tavuk, balık, sebze, diyet, sporcu yemekleri ve tatlıların mikro dalga fırında 3-4-5 dakikadagibi kısa sürede ısıtılarak tüketilebiliyor. Uzun ar-ge çalışmalarının sonucunda patentini aldığımız sürekli sıcak çorba sunan “doymatik” adını verdiğimiz çorba otomatlarımız ve benzeri yeniliklerimiz ile sektörde fark oluşturarak inovatif çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bidaa dükkânlar yepyeni bir lezzet deneyimi sunuyor

Coşkun Dönmez, kısa bir süre önce Bursa Zafer Plaza AVM’de tanıtımına başladıkları“bidaa” Dükkânların da yoğun ilgi görmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Günümüzde artan gıda fiyatları ve işletme maliyetlerinin yüksek menü fiyatına neden olduğunu bu nedenle de dışarıda yemek yemenin zorlaştığını söyleyen Dönmez, “Bu süreçte bidaa dükkanlar ile tüketicilere uygun fiyatlı, hızlı ve pratik ev yemeği seçenekleri sunmayı amaçladık. Bursa’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayılmak üzere yeni şubeler açarak, müşterilerimize kaliteli ve pratik yemek seçenekleri sunmaya devam edeceğiz.2024 yılın ikinci yarısından itibaren bu alana yatırım yapmak isteyenlere bizimle iletişime geçtiklerinde, uygun fiyatlı ve karlı bir iş kurma fırsatı sunacağız" dedi.

Dönmez Doyboxbidaa olarak, stratejik yatırımları ve genişleme planları ile Türkiye’nin EDT sektöründeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.