1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesini yapmak için gelen 1 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı.

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  • 08.07.2022 11:07
  • Güncelleme: 08.07.2022 11:07
1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu
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Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek. Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını cem (birleştirme) ederek kılacak. Türkiye'den giden 37 bin 700 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duruyor.

Hacı adayları sabah saatlerinde, bir rivayete göre Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizin 40 yıl dünyada dolaştıktan sonra buluştukları Cebel-i Rahme'ye akın etti. Hacı adayları, lebbeyk nidaları eşliğinde Cebel-i Rahme'de dualar etti.

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Şeytan taşlanacak

Vakfe duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek olan hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife'deki vakfenin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek olan hacı adayları, son kez şeytan taşlama ibadetinde bulunacak. Daha sonra Kâbe'ye giderek ziyaret tavafı yapacak olan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

Salgın sebebiyle iki yıl aradan sonra hac heyecanı yaşanırken, üçte bir oranındaki kontenjan sebebiyle herhangi bir yığılma ya da izdiham olmadığı, hacı adaylarının çok rahat şekilde vakfe ibadetlerini yerine getirdikleri kaydedildi.

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