1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi için ilk kazma vuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın inşa sürecinin başlayacağı müjdesini verdiği 1 Milyon Kitaplı Şehir Kütüphanesi için beklenen gün geldi ve ilk kazma vuruldu. İlk aşamayı arazide, yerinde inceleyen Başkan Yusuf Alemdar, "Sakarya’mız kültürde, sanatta ve sosyal yaşamda yepyeni bir döneme giriyor. Gayretle, birliktelikle çalışarak şehrimize Türkiye Yüzyılı’nın imzasını atmayı arzu ediyoruz. İnşallah projede hızla yol alacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir tarihinin en büyük kültür ve sanat yatırımlarından biri olacak 1 Milyon Kitaplı Sakarya Şehir Kütüphanesi projesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yapım sürecini resmen başlattı. Donatım Mahallesi’nde, SASKİ Teknik Birimlerinin yanındaki alanda inşa edilecek kütüphane için bir süre önce kamuoyuna güzel haberi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İhalemiz tamam, çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Alemdar, bugün ise beklenen gelişmeyi duyurdu ve araziden yaptığı paylaşımda iş makinalarının çalışmaya başladığını, proje için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı.

Başkan Alemdar, "1 milyon kitaplık Şehir Kütüphanemizin ihale sürecinin tamamlandığını hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Hamdolsun yapım alanında inşaat çalışmaları da başladı. Sahayı ziyaret edip ekiplerden bilgi aldım. İnşallah projede hızla yol almayı hedefliyoruz. Sakarya’mız kültürde, sanatta ve sosyal yaşamda yepyeni bir döneme giriyor. Gayretle, birliktelikle çalışarak şehrimize Türkiye Yüzyılı’nın imzasını atmayı arzu ediyoruz. İnşallah projede hızla yol alacağız" diye konuştu. 1 milyon kitapla bölgenin en büyük kaynaklarından birine sahip olacak bu proje, yalnızca bir kitap okuma alanı değil, Sakarya’da kültür ve sanatın merkezi olacak. Yapımı tamamlandığında şehir sanat, eğitim odaklı çok amaçlı bir kültür kompleksine kavuşacak. Gençler, çocuklar, araştırmacılar ve kültür sanat takipçileri için nitelikli bir buluşma noktası olacak.