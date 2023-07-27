1 milyon kontenjan ve doğru analizle üniversite hayal değil

Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyenler için son basamak olan tercih dönemi ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunan İAÜ Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, “Şuanda Türkiye’de 1 milyon kontenjan var. Her bir başarı sırası ve puan çok kıymetli. Doğru değerlendirilir ve analiz edilirse gençlerimiz 1 ya da 1 buçuk ay sonra kesinlikle bir üniversiteye girecektir. Mesele bunları doğru okumaktan geçiyor” dedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için de tercih telaşı başladı. 8 Ağustos’a kadar sürecek olan tercih dönemi içerisinde hem üniversite hayali kuran gençler hem de aileler en doğru kararı vermek adına araştırma yaparak yılların emeğini boşa çıkarmak istemiyor. Bu anlamda Türkiye’nin her yerinde 500’e yakın noktada danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu ayrıca tercihlerle ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Başarı sıralamalarının ve puanların çok iyi analiz edilmesi durumunda her öğrencinin kendisine uygun bir üniversiteye yerleşebileceğini söyleyen Kutlu, “Mesele bunları doğru okumaktan geçiyor” dedi.

“Doğru değerlendirilirse elinizdeki puanlar ve sıralamalar sizi üniversiteli yapacak”

Öncelikli olarak alınan her puanın ve sıralamanın çok değerli olduğunu hatırlatan Sebahattin Kutlu, “Yıllardır bekledikleri, okuyacaklarını hayal ettikleri, üniversiteye girmelerine, o bölümün kimliğini ceplerine koymalarına çok az zaman kaldı. Aldıkları puanı ve başarı sıralamalarını değerlendirirken şunun altını hep çizmeliyiz; Bu puanlar ve sıralamalar kolay alınmadı. Hepsinde emek var. Başarılı ya da başarısız olarak nitelendirmek son derece yanlıştır. Beklentimizin altında ya da üstünde olabilir. Ama arkadaşlarımıza verecek olduğumuz ilk mesaj şu; Her başarı sırası ve puan çok kıymetli. Doğru değerlendirilirse eğer arkadaşlarımızı 1 ya da 1 buçuk ay sonra o puanlar bir üniversiteye sokacaktır. Mesele bunları doğru okumaktan geçiyor. Bu zamana kadar verilen emeklerin boşa gitmemesi için bu puanların ve sıralamaların doğru okunması ve analiz edilmesi gerekiyor. Bu da rehberlik uzmanları ile birlikte yapılabilir. Sonuçta bu işin uzmanları onlar” şeklinde konuştu.

1 milyon kontenjan var

Kontenjan sayısının çok yüksek olduğuna da dikkat çeken Kutlu, “Şuanda 1 milyonun üzerinde kontenjan var Türkiye’de. Dolayısıyla arkadaşlarımız bu kontenjanlara yerleşirken eğer doğru bir sıralama yaparlarsa, doğru öncelikleri belirlerse, kendilerini istedikleri bölümde ve üniversitede bulacaklardır. Şuan popüler olan değil, arkadaşınızın istediği ya da illaki ailesinin istediği değil. Demiyoruz ki kimseyi dinlemesinler. Tabi ki de herkesin söylediğinde bir doğruluk payı vardır. Ama rehber öğretmenlerinden, uzmanlardan, çevrelerinden duyduklarını kendi istekleri, arzuları ve yetenekleri ile örtüştürüp bir araya getirmeliler. O zaman gerçekten doğru bölümler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Bölüm kararı sonrası en önemli konu: Hangi üniversite

İstenilen bölümden sonra diğer önemli konunun “hangi üniversite” sorusu olduğunu da aktaran Kutlu, “Bu doğru bölümleri de hangi üniversitede okuyacağımızı tespit etmeliyiz. O yüzden de üniversitelerin imkanlarına, bölümle ilgili alt yapısına, verdikleri eğitimlere, kadroya ve sonrasındaki istihdam oranlarına bakmak gerekiyor. ‘O üniversitenin olduğu şehir benim bölümüme uygun mu, bana okurken doğru staj imkanlarını sağlayabilecek mi, bitirdiğimde ben o şehirde kalabilecek miyim, o mesleği yapabilecek miyim’ gibi soruların cevaplarını aramalıyız. Kampüs ve uluslararası imkanları, değişim programları, Erasmus gibi konuları yerinde konuşmalıyız. Mümkünse fiziki olarak akademisyenlere bir araya gelmeli üniversiteyi ve kampüsü yerinde görmeliyiz” dedi.

Doğru tercihe giden 4 adım

Tercih danışmanlarından, rehberlik uzmanlardan hatta akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden alınan bilgiler istikametinde tercih yapılması gerektiğini aksi halde yanlış bir tercih olacağını da söyleyen Kutlu son olarak en doğru tercih için 4 adımı sıraladı:

1-Cebinizdeki puanı ve sıralamayı iyi değerlendirin ve analiz edin. Çünkü bunlar sizi üniversiteye taşıyacak.

2- Kendinizi çok iyi analiz edin. ‘Gerçekten ben bu hayattan neler bekliyorum, nasıl bir meslek yapmak istiyorum ve nasıl bir eğitim almak istiyorum’ gibi soruların cevaplarını bulun.

3-Bölüm seçerken sadece duyduklarımızla değil duyduklarımızı kendi isteklerimizle birleştirerek bir bölüm sıralaması yapılmalı,

4- Tercih edeceğin, okuyacağın üniversiteyi kesinlikle ziyaret etmeliyiz ve yerinde görmeliyiz.