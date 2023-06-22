Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan sosyal proje çerçevesinde açılan +1 Mutluluk Sosyal Tesisini down sendromlu bireyler çalıştıracak

Bilecik Belediyesi, Milli Egemenlik Parkı yanında yer alan çay bahçesinde gerekli düzenleme ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu. Down sendromlular için +1 mutluluk sloganıyla hazırlanan proje çerçevesinde down sendromlu bireyler hazırlanan sosyal tesiste, vatandaşlara hizmet verecek.

‘’Benim için en özel ve en önemli açılış’’

Gerçekleştirilen açılış programında konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı kendisinin açmış olduğu en özel ve en önemli açılış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu tesisimizin kuruluş nedenleri özel çocuklarımızın iş ve el becerilerini geliştirmek, sosyal yaşama entegre olmalarını sağlamak ve aslında en önemlisi onları anlayabilmemizi sağlayabilmektir. Bu tür tesis ve projeleri; toplumumuzun eğitimsizlik ve bilgi eksikliği ile oluşturduğu kolektif ön yargılarına karşı bizlerin kurması gereken kolektif bilinç ve anlayışın sahaya yansıyabileceği en güzel ve verimli bir alan olarak görmekteyiz. İşte bu yüzden burada özel çocuklarımızla konuşacak, onların hikayelerini dinleyecek, onların hayat boyu kalp ve yüzlerinde taşıdıkları “+1” fazladan mutluluğa ortak olacağız."

"Tüm Bileciklileri +1 Mutluluk Sosyal Tesisine davet ediyorum"

Açılışı yapılan tesisin tüm Bileciklilerin olduğunun altını çizen Başkan V. Subaşı, "Karşımda yüreği kocaman o güzel çocuklar, yanlarında o güzel çocuklara ömürlerini adayan anne ve babalar varken, duygulanmamak, gururlanmamak imkânsız. Kendi hayatlarından alıp çocuklarına vakfeden ailelere ve en az o aileler kadar çocuklarımıza emek harcayan, her zaman yanlarında olan ve hayatlarında her zaman önemli bir rol model olan öğretmenlerimize, eğitmenlerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ne kadar anlatsam ne kadar konuşsam da içimdeki mutluluğu tarif etmem inanın çok zor. Bu tesis çocuklarımızın, annelerimizin, babalarımızın, abiler ablaların, kısaca bu tesis hepimizin yani Bilecik’in" ifadelerini kullandı.

"Bilecik’te engelleri bir bir aşmaya devam ediyoruz"

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, çok mutlu ve anlamlı bir anı yaşadıklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Açılışı yapılan tesiste dezavantajlı bireylerin çalışarak, sosyal hayata dahil olacaklarını kaydeden Volkan, ‘’Sağ olsunlar Belediye Başkanımız ve belediyemiz çalışanları tam da istediğimiz şekilde bir ortamı bizlere sundular. Belediye meclis üyelerine de mecliste dile getirdiğimiz taleplere yaptıkları katkılar dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bilecik’te engelleri bir bir aşmaya devam ediyoruz. Açılışta emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış sonrası Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Bieyder Başkanı Volkan, iki kurum arasında birçok alanda işbirliğini öngören protokolü imzaladı.

Açılışta dezavantajlı bireyler, vatandaşlara çay ve limonata ikram ederek, hatıra fotoğrafları çekinmesiyle son buldu.