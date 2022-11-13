1. Şile Palamut Festivali kapılarını balık severlere açtı

1. Şile Palamut Festivali, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve vatandaşların yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Festivalde vatandaşlara ikram edilen palamutların yanı sıra söyleşiler, dans gösterileri, müzik dinletileri ve çok sayıda atölye de yer aldı.

Şile Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Şile Palamut Festivali, vatandaşların yoğun katılımı eşliğinde eğlenceli dakikalara sahne oldu. Balıkçılık kültürüne, balığın faydalarına ve palamut balığının en verimli adresi olan Şile’deki festivalde söyleşiler, dans gösterileri, müzik dinletileri ve çok sayıda atölye yer aldı. Festivale Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı. 1. Şile Palamut Festivali’yle, Şile palamudunun değerini, önemini sahiplenerek festivalin gelenekselleştirilmesi de hedeflenenler arasında. Emektar balıkçıların öyküleri ile renklenen Şile Palamudu Festivali’nde, ünlü akademisyenler de sürdürülebilir balıkçılık ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yoğun katılımın gözlemlendiği 1. Şile Palamudu Festivali’nde Şile Belediyesi, misafirlerine Şile palamudu ikram ederek eşsiz lezzetteki palamudun birçok misafir tarafından tadılması hedeflendi.

Şile Palamut Festivali programı dopdolu

Festival çerçevesinde Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası Dinletisi ile başlayan etkinlikler, söyleşiler ve Müzisyen Nahit Akdemir, ‘Karadeniz Ezgileri’ performansıyla devam etti. Festivalde şefler tarafından, balık kültürüne dair ilgi çekici hikayeler ve bilgiler de aktarıldı. Festivalde unutulmayan çocuklar ise Origami Atölyesi, Kendi Seramik Kupamı Tasarlıyorum, Ben Şef Oldum, Geri Dönüşümden Kağıt Heykel Atölyesi, Olta Atmayı Öğreniyorum gibi atölyelerde eğitmenler eşliğinde hem öğrendi hem doyasıya eğlendi.

“Şile denizi palamut için bir mera hüviyetinde”

Festivalde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bugün hava güzel ortam güzel. Şile Palamut Festivali’nin ilki gerçekleşiyor. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Neden Şile palamudu? Neden buna coğrafi işaret almak istiyoruz? Nasıl hayvancılıkta mera kültürü vardır. Hayvanlar kekiklerle, taze otlarla beslenir. Temiz hava alır ve eti lezzetli olur. Bizim Şile palamudu da boğaza açılmadan önce bu Şile denizi onlar için bir mera hüviyetinde. Dolayısıyla burada beslenen Şile palamudu yağlanarak lezzetin pik noktasına ulaşıyor. Buradan Boğaz’a gidiyor. Bizim tescillemek istediğimiz nokta da budur” dedi.