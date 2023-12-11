1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin tanıtımı gerçekleşecek

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak hizmete başlatılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmak, merkezin kullanımına yönelik teşviği artırmak amacıyla Belediye personelinin de katılımıyla bir kampanya düzenlenecek.

Çanakkale Belediyesi Teknik Hizmetler Kampüsü içerisinde belirlenen alanda oluşturulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile birlikte Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerinin tamamını yerine getiren Çanakkale Belediyesi, Sıfır Atık Genel Belgesi almaya hak kazanmıştı. Yönetmelik doğrultusunda geri dönüştürülebilir atıkların, evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması adına çalışmalarını yürüten Çanakkale Belediyesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde bir kampanya gerçekleştirecek.

Kampanya çerçevesinde, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Çanakkale Belediyesi personeli, ambalaj atıkları, gelişigüzel atıklar, giyim/tekstil atıkları, ilaç atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar başta olmak üzere belirlenen 13 kod içerisinde yer alan atıklarını 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirecek.

Vatandaşların da atık toplama programlarına uyamadıkları zaman dilimlerinde ambalaj atıkları, gelişigüzel atıklar, giyim/tekstil atıkları, ilaç atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar başta olmak üzere belirlenen 13 kod içerisinde yer alan atıklarını haftanın her günü mesai saatleri içinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirerek, geri dönüşüme katkı sunabilecek.