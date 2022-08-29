1. sınıfların okul hediyeleri Başkan Yılmaz’dan

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Bilimle, kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi, son 3 yılda olduğu gibi 2022/2023 eğitim-öğretim döneminde de okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek kırtasiye malzemesi hediye ediyor. 3 bine yakın öğrenciyi kapsayacak destek ile hem çocuklar mutlu ediliyor hem de ailelerin okul masraflarına bir nebze de olsa katkı sağlanıyor. Okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri 12 Eylül'de sınıflarda olacak.

HAZIRLANAN SETLERDE YOK YOK

Silivri Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edilecek setlerde; sırt çantası, 40 yapraklı güzel yazı defteri, 40 yapraklı çizgili defter, 40 yapraklı kareli defter, müzik defteri, resim defteri, kalem kutusu, 2 adet kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, 12’li pastel boya, 8’li sulu boya, küt uçlu makas, 3’lü defter kabı, etiket, 10’lu el işi kâğıdı, dört renk oyun hamuru, abaküs, fasulye ve çubuklardan oluşan sayma seti, boyama kitabı ve iki adet 6’lı kuru boya kalemi gibi 20’den fazla kırtasiye malzemesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyen Silivrililer 0212 444 20 47 - dahili 1204 - 05 - 06 numaralarını arayabilirler.

