1. sınıfların okul hediyeleri Başkan Yılmaz'dan

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime yatırım projeleri hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek kırtasiye malzemesi hediye ediyor. 3 binin üzerinde öğrenciyi kapsayacak destek ile hem çocuklar mutlu ediliyor hem de ailelerin okul masraflarına katkı sağlanıyor. Okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıflarda hazır olacak.

OKUL SETLERİNDE YOK YOK

Silivri Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edilecek olan setlerde; okul çantası ve beslenme çantası seti, 10’lu el işi kâğıdı, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li defter kitap etiketi, abaküs, A5 çizgili defter, A5 kareli defter, güzel yazı defteri, defter kabı seti, kalem açacağı (kalemtıraş), kalemlik, kırmızı kurşun kalem, siyah kurşun kalem, resim defteri, sayı sayma seti, silgi, stick yapıştırıcı, tahta kalem seti, oyun hamuru seti ve makas bulunuyor.