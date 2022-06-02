1 Temmuz'da başlayacak! Otoyollarda hız limiti artırılıyor

İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yükseltildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

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  • 02.06.2022 10:35
  • Güncelleme: 02.06.2022 12:33
1 Temmuz'da başlayacak! Otoyollarda hız limiti artırılıyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50'nci maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir" hükmünün yer aldığı belirtildi. 1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

1 Temmuz'da başlayacak! Otoyollarda hız limiti artırılıyor

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Yol standartları dikkate alındı

Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar İçişleri Bakanlığı'nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.
1 Temmuz tarihinden itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s olacak şekilde yeniden belirlendi. Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı ise 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.
1 Temmuz'da başlayacak uygulama çerçevesinde otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

SHA Editör
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