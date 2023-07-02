1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Erdek'te kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Erdek limanında gerçekleştirilen tören, protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakılması ile başladı. Programın devamında kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yağlı direk ve yüzme yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Kutlamalara 47 yıldır katılıp, 41 kez bayrağı direkten alan yağlı direğin efsanesi ’Zalım Felek’ Mustafa Gül, kendisine takdim edilen özel ödül ile yarışmalara veda etti. Yapılan yağlı direk yarışmasında bayrağı Fırat Karahanoğulları aldı.