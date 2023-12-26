1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde kaçak ve sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi. Bin 843 vatandaşın sorgulaması gerçekleştirilirken; 11 nargile kafe, 51 içkili yer, 126 büfe, 176 bakkal ve 55 kahvehanede 170 jandarma personeli tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 görevi yaptırmamak için direnme, 1 yağma, 1 icra talimatlı, 3 dolandırıcılık, 7 yoklama kaçağı ve 1 askeri firar olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından 4 ev ve 1 araçta yapılan uygulamada ise 1 ton 200 litre kaçak ve sahte alkol, 1 adet el yapımı rakı damıtma sistemi ve 5 bin adet içi dolu makaron ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.