1 ton 700 kilogramlık lüks aracı kaldırdılar

Rusya ve Ukrayna’da gerçekleştirilen turnuvalarda dünya şampiyonluğu elde eden Powerlifting (güç sporları) sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yeni bir güç gösterisi sergiledi. 360 kiloluk tekerleği yaklaşık 30 metre süren Özbahçeci ve Gevrovski, 1 ton 700 kilogramlık lüks aracı da kaldırdı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kartaltepe Basketbol Sahası’nda düzenlenen etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Burada ilk etapta 120 kilogramlık dambıl ve 160 kilogramlık halteri kaldıran Özbahçeci ve Gevrovski, sonrasında 120 kilogramlık küre şeklinde taşı da kaldırmayı başardı. İzleyiciler de güç sporunu deneyip, ağırlık kaldırmayı deneseler de çoğu zaman başarılı olamadı.

Lüks aracı kaldırdılar

Sahada gösterilerin tamamlanmasının ardından alana bir ton 700 kilogram ağırlığında lüks araç getirildi. Aracı kolaylıkla kaldıran Güç Sporcusu Özbahçeci ve Gevrovski izleyicilerden tam not aldı. Sonrasında açıklamalarda bulunan Özbahçeci, bu sporu Türkiye’ye tanıtmak istediklerini ifade ederek; "Powerlifting sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda disiplin, azim ve sabır gerektiriyor. Bu sporu Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bu güç sporudur. Kahraman abimizle yola çıktık. Bu spor erkek sporudur. Herkes yapamaz ama biz herkesin yapmasını istiyoruz. Bu sporda edindiğim tecrübeleri gençlerimizle paylaşmak, onları spora yönlendirmek en büyük hedefim. Türkiye’de Powerlifting’in hak ettiği ilgiyi görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Özbahçeci, gençleri sporla tanıştırmak ve onları sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikle ve gösteriler düzenlemeyi planlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Özbahçeci, yeni nesil sporcuların yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.