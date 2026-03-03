1 ton hamsi 15 dakika da tükendi

Edirne’nin Enez ilçesinde balıkçılık faaliyeti yürüten özel bir firma tarafından Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz dağıtılan 1 ton Karadeniz hamsisi kısa sürede bitti.

Bu yıl hamsi bolluğu yaşandığını belirten firma sahibi Cavit Eser, Ramazan ayında vatandaşların sofralarına balık götürebilmesi amacıyla böyle bir hayır gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yalnızca 15 dakika içerisinde 1 ton Karadeniz hamsisinin dağıtıldığı belirtildi. Gördükleri yoğun ilgi üzerine yarın da aynı noktada yeniden ücretsiz dağıtım yapılacağı duyuruldu. Firma yetkilileri, vatandaşların ücretsiz ve bol miktarda balık tüketebilmesi için dağıtımın tekrarlanacağını ifade etti.

Vatandaşlar ise yapılan uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getirerek, balığın bol olduğu dönemlerde zaman zaman halka ücretsiz dağıtım yaptıklarını söyledi.