1 yıl önce kar yağışı yolları kapatırken, bugün ise hava güneşli

İstanbul’da genelinde 1 yıl önce yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanmış vatandaşlar ve araçlar yollarda kalmıştı. Bu yıl ise, aynı tarihte güneşli hava hakim olurken bazı vatandaşlar durumdan endişesini dile getirdi. 24 Ocak 2022’de uzun süre kapalı kalan Büyükçekmece-Esenyurt-Hadımköy Yolu ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul genelinde 24 Ocak 2022 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle şehirdeki tüm ana arterler kapanmıştı. Otobüsler, metrobüsler başta olmak üzere birçok toplu taşımanın seyrini de etkileyen yağışta vatandaşlar işlerinden evine dönemezken, yollarda kalmıştı. 1 yıl önce kar yağışı yaşanırken bu yıl kente henüz kar düşmezken, İstanbul kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 2 gün boyunca kapalı kalan Büyükçekmece-Esenyurt - Hadımköy Yolu’nda güneşli hava ve akıcı trafik hakim. Vatandaşlar ise güneşli hava nedeniyle endişesini dile getirdi. 24 Ocak 2022’de kapalı kalan yollar drone ile da görüntülendi.

“Kuraklıktan korkuyoruz”

Kuraklıktan korktuğunu belirten Mustafa Gündoğan, “Mevsim olarak normal gitmediğini düşüyorum. Kuraklıktan korkuyoruz. Korkuyoruz endişeleniyoruz. Karın yağmasını bekliyoruz. Haziran’da Temmuz’da kar yağışı olsa hiç şaşırmayız” dedi.

Küresel ısınma herkesi rahatsız ediyor diyen Zeynep kızgın, “Genel olarak küresel ısınma her kesi rahatsız ediyor. Olabilecekleri az çok tahmin edebiliyoruz. Yazı seven biriyim ama yağmuru da karada ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.