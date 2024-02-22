10 ayrı kavanoz içinde bin 283 gram kubar esrar ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 ayrı kavanoz içinde bin 283 gram kubar esrar ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor. Ekipler, Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyünde ikamet eden şüpheli H.L.’ye yönelik operasyon düzenledi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 10 ayrı kavanozda toplam bin 238 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 17 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

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Jandarma tarafından gözaltına alınan H.L. işlemlerinin ardından Biga’da adliyeye sevk edildi. Şüphelinin önceden geçirdiği kaza sonrası engelli olduğu öğrenildi.