10. Barış ve Sevgi Buluşmaları başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 10. yılında da devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Buray konseri ile başlayacak olan festival, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda Çardak Altı Sohbetleri’nden Sahaf Söyleşileri’ne, konserlerden turnuvalara varıncaya kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları başlıyor. 30 Ağustos’ta gerçekleşecek kortej yürüyüşü ve Buray konseriyle açılışı yapılacak festival, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında binlerce kişiyi Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda bir araya getirecek. Tüm İstanbul’un büyük ilgi gösterdiği festival, sanattan müziğe, eğitimden edebiyata kadar pek çok alanda önde gelen isimleri Beylikdüzü’nde ağırlayacak. Bu yılki teması “Cumhuriyetin 100. Yılı” olan Çardak Altı Sohbetleri ise yine birbirinden keyifli konu ve konuklara ev sahipliği yapacak. Festival boyunca DJ Hakan Küfündür, konserlerden önce sahne alarak izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatırken; Onur Akın, Ali Altay, Edip Akbayram, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Melek Mosso sevilen şarkılarını seslendirecek. Öte yandan sporseverler için de özel olarak kurulan aktivite alanlarının yanı sıra 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak streetball ve ayak tenisi ödüllü turnuvaları büyük çekişmelere sahne olacak.

Çardak Altı’nın teması “Cumhuriyetin 100. Yılı”

Bu yılki teması “Cumhuriyetin 100. Yılı” olan Çardak Altı Sohbetleri, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşecek. 18.30-20.00 saatleri arasında düzenlenecek Atilla Dorsay, eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Ece Kumkale, Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İpek Özbey, Prof. Dr. Hasan Akbulut ve Cem Eroğlu’nun konuk olacağı sohbetlerde sanat, eğitim ve medya konuları ele alınacak.

7. Sahaf Festivali başladı

Festival kapsamında bu yıl 7.’si düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali ise Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 22 sahaf, yüz bine yakın kitap ve dergiyi kitapseverlerle buluşturmak üzere kapılarını açtı. Koleksiyoncuların koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği gece mezadı her gün saat 21.45’de başlayacak. Sahaf Festivali’nde ayrıca 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ümit Nar’ın moderatörlüğünde 17.00-18.15 saatleri arasında Sahaf Söyleşileri gerçekleşecek.