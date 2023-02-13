10 bin 500 kişinin barınacağı konteyner kent alanında çalışmalar başladı

Malatya’da 180 bin metrekare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta 2 bin 100 konteynerin kurulacağı alanda, dolgu ve altyapı çalışmaları başladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede depremden hemen sonra başlatılan geçici barınma imkanı sağlayan konteyner kentin kurulum çalışması, Malatya Teknopark alanının yanındaki 180 bin metrekare alan üzerinde başladı. İlk etapta 2 bin 100 konteyner kurulması planlanan bölgede zemin ve altyapı çalışması hızlı bir şekilde sürürken, en geç 1 ay içerisinde konteyner kentin bitmesinin planlandığı belirtildi.