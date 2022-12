10 bin öğrenci, burslarına kavuştu

TAKİP ET

Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla 3 bin üniversite öğrencisi ile başlattığı burs uygulaması, meslek liselilerle birlikte 10 bin öğrenciye ulaştı. Burs almaya hak kazanan 5 bin üniversite ile 5 bin meslek lisesi öğrencisinin bursları, başvuru sırasında verdikleri hesap numaralarına yatırıldı.

‘Ana Kucağı ile okul öncesinden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar’ eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile geçen dönem 3 bin üniversite öğrencisine aylık 500’er TL burs veren Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine bu imkandan yararlanacak üniversiteli sayısını bu yıl 5 bine çıkarmıştı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi ‘sanayinin ara kademe eleman ihtiyacını göz önünde bulundurup’ bu dönem burs sürecine meslek lisesi öğrencilerini de dahil etmişti. Meslek lisesi öğrencileri için aylık 300’er TL burs verilecek bölümler ise; elektrik-elektronik, makine-tasarım, bilişim-yiyecek-içecek hizmetleri, metal, motorlu taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel otomasyon, mobilya-iç mekân tasarımı, tekstil, konaklama-seyahat hizmetleri, gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital cihaz, grafik-fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar hizmetleri, tesisat-iklimlendirme, uçak bakımı ve yenilenebilir enerji ile hasta ve yaşlı hizmetleri olarak belirlenmişti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca ödüllendirilen ve ödülün bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği burs uygulamasında, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresi üzerinden gerçekleştiren öğrencilerden hak sahibi olanlar kesinleşti. BURSKOOP’tan burs almaya hak kazanan 5 bin üniversite ile 5 bin meslek lisesi öğrencisinin paraları, başvuru sırasında verdikleri hesaplara yattı. Öğrenciler, 8 ay boyunca düzenli olarak burs almaya devam edecek.

“Sözümüzü tuttuk”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bursların yatırıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamasında öğrencilere seslenen Başkan Aktaş, “Hayata en iyi şekilde hazırlanmanız, yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz bizim için çok kıymetli ve değerli. Sürecinize her aşamada destek vermek, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. Her konuda opsiyonlarımız olabilir ama bu konuda yok. Hepinizin bildiği gibi daha önce eğitim hayatınıza destek vermek için 5 bini meslek lisesi 5 bini de üniversite toplamda 10 bin öğrencimize burs destek sözümüz vardı. Burslarınız an itibarıyla hesaplarınızda. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın, harcayın. Sizden bir tane beklentim var: Derslerinizde başarılı olmanız. Notlarınızı çok iyi getirmeniz. Anne ve babalarınızın yüzünü güldürmeniz. Hayata en iyi şekilde hazırlanmanız ve ülkemizin geleceğini çok daha sağlam temellerle inşa etmek adına gayret ortaya koymanız. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.