10. Bursa Kastamonu Günleri törenle açıldı

Bursa’da bu yıl 10’uncusu gerçekleşen "Kastamonu Günleri" resmi törenle açıldı. Kastamonu’ya ait yöresel ürünlerin de tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 10’uncusu yapılan Kastamonu Günleri, resmi törenle açıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik, AK Parti Bursa Milletvekillerinden Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin,Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu katılım gösterdi. Kastamonu’ya ait yöresel ürünler ve geleneksel sanat eserleri vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Etkinlik 15 Ekim Pazar gününe kadar misafirlerine kapılarını açacak.

“Bursa’ya katma değer sağlıyoruz”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik, “Dile kolay 10 yıl geçti. Eğer pandemi ve deprem olmasaydı bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştirecektik. Bu başarı her iki ile aittir. Bizim mottomuz ‘İki şehir, tek yürek’. Amacımız iki şehir arasında barış ve kardeşlik köprüsü kurmak. Geçen yılki konuşmamda ‘mutluluğun resmi nedir deseler karşımdaki tablodur’ demiştim. Bugün benim için en mutlu gün. İl tanıtımını neden yapıyorsunuz diyorlar, turizmden bahsediyorlar. Turizm konaklamalı olmazsa sabah otobüs gelir, şehir turu atıp akşam döner. Turizm konaklamalı olmalı. Sizlerden ricam lütfen teyit ediniz, Bursa’daki otellerin tamamı dolu. En lüksünden, alt sınıfına kadar boş oda yok. Kafelerimiz, taksicilerimiz, lokantalarımız, turistik yerlerimiz için bir katma değer sağlıyoruz. Devlet büyüklerimiz bunu göz ardı etmediler ki bugün burada bizi yalnız bırakmadılar. Bunun daha da büyüyerek devam etmesi lazım. Bizler göreve geldiğimizde 3 ana hedef belirlemiştik. Birincisi federasyon kurmak, ikincisi Bursa’da Kastamonu Konağı’nı yapmak, üçüncüsü de Kastamonu Günleri’ni yapmak. 3 hedefimizin 3’üne de ulaşmış ve aşmış durumdayız” şeklinde konuştu.

“Köklerimizden kopmadan yeni dünya düzenine ayak uydurmalıyız”

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan eski devlet bakanı Murat Başesgioğlu, "Dünya yeni bir düzene doğru girdi. Kişi, aile, toplum olarak bu yeni dünya düzenine kendimizi ayarlamak durumundayız. Buna ilişkin mekanizmaları geliştirmek durumundayız. Bunun içinde bizi millet yapan hiçbir değerden ödün vermeden, köklerimizden kopmadan, dünyanın yeni evrensel ve teknolojik dizaynını iyi okumak ve bunu kendi hayatımıza adapte etmek durumundayız. Bu dünyada ancak böyle var olabiliriz. Bunun için kimseyi dışarıda bırakmadan bu ülkenin 86 milyon aziz evlatları ile birlikte bu kutlu hedefe ve kızıl elmaya yürümek inşallah hepimizin misyonu olur” dedi.

“Tüm etkinliklerde yer alma gayreti içerisinde olacağız”

Kastamonu’nun tanıtımı için yapılan etkinliklere destek olmak istediklerini belirten Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, “Kastamonu Valiliği olarak biz bu etkinlikleri çok önemsiyoruz ve bu etkinlerin sürekli olarak desteklenip ve yanında olma arzusu içerisindeyiz. Valimiz kendisi bu etkinliğe katılmak için hazırlık yapıyordu ama son anda annesinin rahatsızlığı ve ameliyata alınması sebebi ile katılamadı. Selam, saygı ve hürmetlerini gönderdi. Bu etkinliğin 10 yıldır sürmesinde büyük katkıları olan dernek başkanı İsmail Tiftik beyefendiye teşekkür ediyorum. Bundan sonraki etkinliklerde de onunla beraber Kastamonu dışında yapılan her yerdeki etkinliklerde yer alma gayreti içerisinde olacağımızı ifade ediyorum” diye konuştu.

Bursalıları Kastamonu’ya davet etti

Bursalıların misafirperverliğinden dolayı duyduğu mutluluğu belirten AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, “Kastamonuluların Bursa’da yaşam kurmasına yardımcı olan kıymetli Bursalılara gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri Bursa’da çok güzel ağırladınız. Bende sizlere başka bir davette bulunmak istiyorum. 10 Aralık’ta ilk kadın mitinginin 104. Yılında yapılacak kutlamalarda sizleri Kastamonu’da ağırlamak istiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye yüzyılının anlamı ve önemine yakışır bir şekilde tüm kesimlerin işbirliği ve istişaresi içinde Kastamonu’da buluşmayı hedefliyoruz. Muhteşem bir tören yapmak istiyoruz. İnşallah sizleri de orada ağırlamak isteriz” dedi.

“Anadolu’nun tüm renkleri Bursa’nın bağrında yaşıyor”

Bursa’nın Anadolu’daki birçok şehre ev sahipliği yaptığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bugün 10. Bursa Kastamonu Günleri’ni hep beraber gerçekleştiriyoruz. Stant açan esnaflarımız var, yöresel ürünleri tanıtan kardeşlerimiz var. Geleneksel sanatları tanıtan kardeşlerimiz burada, ayrıca esnaflarımıza ve sanatçılarımıza Bursa’ya hoş geldiniz diyorum. Bursa Anadolu’nun dört bir yanına ev sahipliği yapmış bir şehir. Anadolu’nun tüm renkleri Bursa’nın bağrında yaşıyor. Sadece Anadolu değil, Kafkaslardan, Balkanlardan gelen gelenler burada. Anadolu’nun tüm renklerini Bursa’da beraber yaşatıyoruz. Bu açıdan bu tanıtım günlerini ayrıca önemsiyoruz” dedi.