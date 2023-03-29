10. Tıp Öğrencileri Sempozyumu gerçekleştirildi

Medicine In Atlas Kulübünün de katkılarıyla Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından onuncusu düzenlenen Tıp Öğrencileri Sempozyumu’nda, bu yıl “Olay Yeri İnceleme: Adli Tıp” teması ele alındı.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen 10. Tıp Öğrencileri Sempozyumu bu kez İstanbul Üniversitesi - Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleşti. 800’ü aşkın tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı etkinlikte Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Üveys Talha Aydemir Sempozyum Sorumlusu olarak görev aldı.

Her yıl farklı bir temanın işlendiği Tıp Öğrencileri Sempozyumu’nda bu yıl “Olay Yeri İnceleme: Adli Tıp” teması ele alındı. İki gün süren etkinlik boyunca, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı bilimsel oturumlar, birçok alanda yılın enlerinin davet edildiği “Yılın Enleri Ödül Töreni” ve birlik bünyesinde yapılan çalışmaların sergilendiği Türk Tıp Öğrencileri Birliği Aktivite Fuarı gerçekleştirildi.

Etkinlik TurkMSIC Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Başkan Semih Çolak ile Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İrem Yetik’in ve TurkMSIC Sempozyum Takımı ve Organizasyon Komitesinden Elif Taşkın’ın Açılış Oturumu konuşmalarıyla başladı. Etkinlik çerçevesinde ilk gününde Uzm. Kriminolog Sotiri Kalfoğlu ile “0 Noktası: Olay yeri İnceleme” Doç. Dr. Murat Nihat Arslan ile “Otopsi & Kadavra İnceleme yöntemleri”, Sempozyum takımı üyesi Burcu Korkmaz moderatörlüğünde Prof. Dr. Korkut Ulucan ve Prof. Dr. Gökhan Oral ile “Suçlu Genetiği & Psikolojisi” ve Prof. Dr. Ahmet Belce ile “Adli Tıpta Alkoller” oturumları gerçekleştirildi.

Birinci günün bilimsel programının ardından 35.000 öğrenciyi bünyesinde bulunduran Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nde tıp fakültesi öğrencilerinin oylarıyla kültür, sanat, spor, dizi film, bilim ve daha birçok alanda yılın enlerinin seçildiği “Yılın Enleri Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Ödül Töreni’ne ‘Noluyo ya’ kanalının içerik üreticilerinden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı; Spor alanında Ampute Erkek Milli futbol Takımı, Kadın Milli Futbol Takımı; Dizi alanında Sıcak Kafa ve Mezarlık; Sivil Toplum Kuruluşu alanında İhtiyaç Haritası ve Ahbap; Dergi alanında Populer Science ödül aldılar.

Etkinliğin ikinci gününde Uzm. Dr. Mehmet Ali Malkoç ile “Asli Tıp Vakalarında Cinsel Şiddet”, Doç. Dr. Bülent Şam ile “Adli Travma Hikayeleri” ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Arslan ile “Adli Tıp Vakalarında Hukuki Süreç” oturumları gerçekleştirildi.

“Bugünün sıra arkadaşları geleceğin doktorları düzenlenen sempozyumda bir araya gelerek bağ kuruyorlar”

Sempozyum Sorumlusu Üveys Talha Aydemir, “Bu yıl 10.sunu gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuz, ilk günden bugüne dek, tıp öğrencileri için birleştirici ve bilgilendirici olmuştur. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tıp öğrencileri, meslektaşlarıyla belki ilk kez buluşuyorlar, belki de ileride atanacakları görev yerinde birlikte görev yapacakları doktor arkadaşıyla aynı sempozyuma katılıyorlar. Biz sadece bu sempozyumda birlik olmuyoruz, geriye kalan tüm hayatımız boyunca aramızda olacak bir bağ kuruyoruz. Doktorlar arasındaki bu birlik ve beraberlik duygusunu oluşturmak için, bizler daha oturduğumuz sıralardan çalışmalarımıza başlıyoruz” dedi.

Atlas Üniversitesi Medicine In Atlas Kulüp Başkanı Beyza Şan ise hedeflerini belirtirken “Bu yıl onuncusu düzenlenen Tıp Öğrencileri Sempozyumuyla, üniversitemizin ve kulübümüz Medicine In Atlas’ın daha görünür olmasını ve tıp öğrencilerinin kendilerini ulusal ve uluslararası mecralarda geliştirme fırsatını sağlamak” ifadelerini kullandı.