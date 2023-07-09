10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye zirvede yer aldı

10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası’nda, Türkiye tüm kategorilerde toplamda 34’ü altın 144 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 40 ülkeden 1500’e yakın sporcunun katılımıyla Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva dördüncü gün yapılan müsabakalarla sona erdi. Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada 34 altın, 37 gümüş ve 73 bronz olmak üzere 144 madalya elde etti.

Türk sporcular, yıldızlar kategorisinde 12 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere 62, gençler kategorisinde ise 17 altın, 12 gümüş, 27 bronz olmak üzere 56 madalya kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren büyükler kategorisinde ise Türk sporcular, 5 altın, 7 gümüş, 14 bronz olmak üzere 26 madalyanın sahibi oldu. Türkiye, üç kategoride de ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı.

Büyükler kategorisinde madalya kazanan Türk sporcular şu şekilde:

“Altın

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)

Erkekler: Ömer Furkan Körpe (68 kilo)

Gümüş

Kadınlar: Tuvanna Nazlı Keskin (46 kilo), Gülse Polat (57 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Erkekler: Furkan Übeyde Çamoğlu (54 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo)

Bronz

Kadınlar: Ruhat Akalın (46 kilo), Canan Gündüz (46 kilo), Hiranur Bayraktar (49 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Elif Ilgın Öztabak (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Huriye Nur Ergin (73 kilo), Esra Akbulak (+73 kilo), Ayselnur Sağlık (+73 kilo)

Erkekler: Haktan Can (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Doğukan Kurutaş (80 kilo)”