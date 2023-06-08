10'uncu 'World Ecommerce Forum İstanbul' başladı

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘World Ecommerce Forum İstanbul’ ile global ve yerel e-ticaret firmaları bir araya geldi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen forum, ‘E-ticaretin Yeni Yüzyılı’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

‘World Ecommerce Forum İstanbul’ uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenleniyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen forum ‘E- ticaretin Yeni Yüzyılı’ temasıyla gerçekleştiriliyor. 41 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği World Ecommerce Forum’da B2B görüşmeler de gerçekleşecek. İstanbul’u Avrupa’nın e-ticaret merkezi haline getirecek uluslararası forumda markalar, dünya devi e-ticaret markalarının yöneticileriyle iş birliği yapma imkanı yakalıyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerde e-ticaret sektörünün geleceği ile ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor.

Forumun açılış programında konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ’’Yurtdışından satıcılar foruma büyük ilgi gösteriyor. Bu satıcılar, Türk üretici ve e-ticaretçilerle görüşmek istiyor ve onların ürünlerini satmak istiyor. E-ticaret; bir iş yapılış şekli ve bir metodoloji, sektör değil. Etrafınızda gördüğünüz her şeyin e-ticareti var. Dolayısıyla buraya ilginin artması çok doğal. E-ticareti gelişmiş olan üreticilerin, burada yurtdışından gelen büyük satıcılarla görüşmesi doğrudan ticaretin başlamasına aracılık etmiş oluyor. Bu etkinlikte, B2B masalarda bu görüşmeler gerçekleşiyor. Türkiye olarak, önümüzde çok büyük bir e-ticaret potansiyeli var. Türkiye’nin toplam e-ticareti bu sene 800 milyar TL olarak gerçekleşeceği ön görülüyor. Dünya e-ticareti de şu anda 8 trilyon dolar. E-ticaret ile ihracatımız da artıyor’’ dedi.

’’Dijitalleşme ve otomasyon süreçlerini geliştirerek e-ticaretteki beklentiye cevap veriyoruz’’

Etkinliğe katılım gösteren Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, ’’E-ticaret nereye evriliyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Türkiye’de e-ticaret alanında pandemi sonrası 3-4 kat büyüme gördük. Her yıl yüzde 50’nin üzerinde büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Böyle bir sektörde kargoların da beklentilere cevap vermesi gerekiyor. Biz, dijitalleşme ve otomasyon süreçlerini geliştirerek entegre oluyoruz. Makine yatırımları yapıyoruz. Tüketici tarafında ise kuryelerin hayatlarını kolaylaştırarak müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Mahalle esnaflarını Aras Kargo’nun birer teslimat noktalarına dönüştürdük, bu uygulamamız ile esnaflara destek olarak iş birliği yapıyoruz. 3 günlük forumda da katılımcılara, sektör temsilcilerine kulak verip neler yapabileceğimizi belirleyeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Forumda, Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Prof. Dr. Emre Alkin’in yanısıra New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, TESLA Türkiye CEO’su Kemal Geçer, Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum, ARAS Kargo CEO’su Carsten Wallman, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın gibi isimler katılacak. Trendyol, Hepsiburada gibi pazaryerlerinin de sponsor olduğu forumda, Alibaba, Zalando, Ozon, Fruugo ve Allegro, gibi tanınmış e-ticaret devleri de etkinlikte temsil edilecek.

10’uncu ‘World Ecommerce Forum İstanbul’, 10 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak.