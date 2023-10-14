Sancaktepe 10’uncu Kitap Günleri Fuarı açılışı gerçekleşti. Birçok yazarın kitapseverlerle buluşma fırsatı sunan Kitap Günleri’nin ilk gününe ise Başkan Şeyma Döğücü’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu eşlik etti.

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 10’uncu Sancaktepe Kitap Fuarı başladı. Meydan Park Etkinlik Alanı’nda, 13 Ekim’de gerçekleştirilen açılışa ise AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı. 22 Ekim’e kadar devam edecek olan etkinlikte, 55 yazar kitapseverlerle buluşurken ayrıca alanda 55 yayınevi yer alıyor.

“Herkese kitap var mottosuyla buradayız”

Kitap Günleri açılışında konuşan Başkan Döğücü, “Bugün Sancaktepe geleneksel kitap fuarımızın onuncusunu gerçekleştiriyoruz. Çok kıymetli vekilimiz, yazarımız aynı zamanda araştırmacı yazarımız Sayın Valimizle bu güzelliği paylaşıyoruz. Sancaktepe’ye bütün kitapseverleri çağırıyoruz. Çünkü burada şu anda 55 tane yayın evimiz, binlerce kitabımızla buradayız. ‘Herkese kitap var’ mottosuyla bir çalışma yapıyoruz. 10 gün boyunca bu Meydan Parkta kitap fuarımız devam edecek. Gençlere kitapseverlere çağrımızdır; Buyurun Sancaktepe’de bu güzel kitap günlerini yaşayalım, yaşatalım. Kitaplarımızı yaşatalım. Eli kalem tutan, kitap okuyan gençlerimizi, evlatlarımızı çoğaltalım diyorum. Kültürümüzü geleceğe aktaralım.” dedi.

“Dünyada eskide yaşananları kitaplardan öğreniyoruz”

Hulki Cevizoğlu, “Medeniyet, kitapla yazıyla başlıyor. Yazı uygarlığın başlangıcıdır. Yazıyı bulduktan sonra kitap yazmaya başladı. Medeniyet, Sümerler yani eski Türkler de başladı. Batılılar bunun kendilerine başladığını, eski Yunan’da başladığını iddia ederler ama bunlar da Batı’nın kültürel emperyalizminin sonuçları. Medeniyette Türklerin ve Müslümanların tarih boyunca ve tarih öncesinde ulaştıkları seyri çok önemliydi. Bugün dünyada yaşananları hepimiz genç olarak biz belli bir yaşta insanlar olarak görüyoruz, tanık oluyoruz. Ama eskiden yaptıklarını da bu kitaplardan öğreniyoruz. Cumhurbaşkanımız, Türkiye yüzyılını ilan etti. Şimdi onun çizdiği yolda hep birlikte kültür alanında da, ekonomi alanında da, ulusal güvenlik, yerli ve milli sanayi ekonomi alanında da hep birlikte yapacağız” açıklaması yaptı.

“Kitap çeşitliliği fazla”

Fuara çocuklarıyla ziyarete gelen Yunus Emre Şahin ise “Çocuklar gelmek istedi. Burada çeşitli kitaplar olduğunu söylediler. Hatta çocuklarımla bazı kitaplar da aldık. Burada kitap çeşitliliği de fazla. Belediye başkanı da buradaydı. Onlarla da görüştük. Gayet mutluyuz” dedi.