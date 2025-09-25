10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde B.Z. ile M.B.Z. sosyal medyada tartıştıkları U.H.T. ile buluşmak için anlaştı. Taraflar bir araya geldiğinde kalabalık bir grup, U.H.T.’ye saldırdı. Vücudunun 10 farklı yerinden bıçaklanan şahıs için bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan U.H.T.’nin tedavi sürerken, M.B.Z. ile B.Z.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.