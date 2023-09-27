10 yıl önce komşusunun evindeki tablodan etkilendi, şimdi hedefi atölye açmak

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Fatma Oğul, 10 yıl önce komşusunun evindeki tablodan etkilenerek kursa gidip filografi tablolar yapmaya başladı. Oğul, ilerleyen zamanlarda atölye açmak istediğini söyledi.

10 yıl önce komşusunun evinde gördüğü filografi tablosundan etkilendiği için bu sanata merak sardığını belirten Fatma Oğul, yaklaşık 4 yılda 200’e yakın tablo yaptığını söyledi. Oğul, “Benim bu gibi sanatlara ilgim olduğu için öğrenmek istedim ama çocuğum küçük olduğu için başlayamadım. Çocuğum 3-4 yaşlarına gelince Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’nde açılan el sanatları kursuna başvurdum. Burada 3 ay kadar kurs gördüm. Sonra pandemi girdi araya. Pandemiden sonra kurslar

kapandı. Evde videolar izleyerek kendimi geliştirdim. Etrafımda arkadaşlarım ve dostlarımız çok beğenince bu işe başladım. Bu zamana kadar 200 tablo yaptım. Atatürk, bayrak, kanvas, kelebek ve isteğe göre filografi çalışmaları yapıyorum. İlk önce hobi olarak başladığım bu çalışmalarla şu anda ev ekonomisine de katkı sağlıyorum” dedi.

“Çevremden çok olumlu tepkiler alıyorum”

Bir filografi tablosunu boyutuna ve çeşidine göre 2 ila 13 gün arasında bitirdiğini ifade eden Fatma Oğul, “Eşim boş zamanlarında tabloları hazırlamamda yardımcı oluyor, destek veriyor bana. Yaptığım tablolarda çevremdeki insanlardan olumlu tepkiler alıyorum, çok beğeniyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah ilerletmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda atölyemi açmayı düşünüyorum” diye konuştu.

“Zor bir iş yoktur”

Oğul, “Ben buradan ev hanımlarına da seslenmek istiyorum. Zor bir iş yoktur. İstemek ve azim vardır. Evet kolay bir sanat değil, zor bir sanat. Fakat azimli olunursa başarılamayacak bir işte yoktur. Herkese de tavsiye ediyorum. Stres atmak için çok güzel bir sanat aslında. Sanatı da çok güzel, herkese tavsiye ediyorum” dedi.