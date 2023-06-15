10 yılda 1 milyon mezun

Yalova Altınova İlçemiz Müftülüğünün koordinesinde açılan4 4-6 Yaş Kur’an Kursları Yıl Sonu ve 10’ncu Yıl Şenliği Altınova İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyulan ve kısa sürede ülke geneline yayılan 4-6 Yaş Kur’an kurslarında 10. yıl coşkusu yaşandı.

Şenlikte konuşan Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal; bu yıl ülke genelinde 210 bin öğrencinin eğitim aldığını söyleyerek, "4-6 yaş sınıflarının açılmasından bu yana 10 yıl geçti ve bu süre içerisinde 1 milyon civarında öğrenci mezun oldu” diye konuştu.

Doyasıya eğlendiler

4-6 Yaş Kur’an Kursları Yıl Sonu ve 10’ncu Yıl Şenliği Altınova İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdi programda sahne alan TRT Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin Nasreddin Hoca, Serkan abi ve balon gösterisi ile öğrencileri doyasıya eğlendi.

Katkı sağlayanlara teşekkür etti

Etkinlik, minik öğrenciler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı. Ardından Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal, 4-6 Yaş grubu Kur’an Kurslarının önemini anlatan bir konuşma yaparak, kurslara maddi ve manevi emeği geçenlere teşekkür etti.

1 milyon mezun

İlçe Müftüsü Kartal; bu yıl ülke genelinde 210 bin öğrencinin eğitim aldığını söyleyerek, "4-6 yaş sınıflarının açılmasından bu yana 10 yıl geçti ve bu süre içerisinde 1 milyon civarında öğrenci mezun oldu” diye konuştu.

Programa, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, daire amirleri, öğrenciler, veliler davetliler katıldı.