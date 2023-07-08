10 yıldır dağda tek başına yaşayan sporcu olimpiyatlara hazırlanıyor

Bursa’da 10 yıldır dağda tek başına yaşayarak hayatını idame ettiren 38 yaşındaki İlhan Budak, bidonların içine beton dökerek yaptığı yaklaşık 200 kilogram ağırlıklarla antrenman yapıyor. Budak, destek sağlandığı takdirde Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek istediğini ifade etti.

Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi’ne 1 kilometre mesafede ormanlık alanda, kendi yaptığı kulübesinde şehirden uzak bir hayat süren 38 yaşındaki İlhan Budak, kendi imkanları ile yaptığı ağırlıklarla antrenman yapıyor. Dağ başında yaklaşık 10 yıldır tek başına hayat süren Budak, bu yaşam biçiminin kendisine iyi geldiğini ve doğa ile iç içe yaşamaktan dolayı keyif aldığını söyledi. Zorlu şartlarda su bulmak için bile kilometrelerce yol yürüyen Budak, zorlu arazi şartlarına alıştığını ayrıca sporcu olmasının avantajlarını burada daha rahat kullandığının altını çizdi. Uludağ’a tırmanan dağcılarla zamanla dostluk kuran Budak, gerekmedikçe şehre inmediği için ziyaretçilerinden başka kimseyle görüşmüyor. Teknolojik imkanlardan uzak kalan Budak eğitiminden de geri kalmıyor.

Açıköğretimden üniversite okuyarak eğitim hayatına devam eden Budak, yaşadığı 10 yılı kısaca İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına aktardı. Yaklaşık 20 yıldır sporla ilgilenen Budak, katıldığı yarışmalardan birçok madalya aldığını ve tercih ettiği hayattan dolayı zorluk çekmediğini dile getiren İlhan Budak, “10 senedir burada tek başına kalıyorum. Doğayı seviyorum, ondan dolayı burada yaşıyorum. Koşu yapıyorum, genelde ağırlık çalışıp, kitap okuyorum. Açıktan üniversite kazandım onu okuyorum. Benimkisi izoleden öte, yaşam biçimi. Bu hayatı seviyorum. Spora yeni başlamadım, 20 senedir yapıyorum” şeklinde konuştu.

Her gün 200 kilogram ağırlık kaldırıyor, 20 kilometre koşu yapıyor

Her sabah erkenden kalkıp ortalama 20 kilometre arazide koşu yapan Budak, spora kısa bir ara verdikten sonra ağırlık çalışmaları yapıyor. Her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini söyleyen Budak, destek verilmesi halinde birçok yarışmada başarı elde edebileceğini söyledi. 300 kilograma kadar ağılık kaldırabileceğini de ifade eden Budak, “Ekonomik olarak biraz kötü durumda olduğum için, bidon ve tenekelere çimento döktüm. Zamanında 100 kilogramda çalışırken, şimdi 200 kilogramda çalışıyorum. Halterci değil, maratoncuyum. Ama halter gibi güç sporlarında sağlamım. Ekonomik olarak destek bulabilirsem Türkiye için olimpiyat veya yarışmalara katılabilirim. Arazi şartlarım 20-22 kilometre arası, bazen de 50-60 kilometreyi buluyor. Bodrum’da 100 kilometreden fazla koşmuştum" dedi.