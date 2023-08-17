100 Bin liralık araç şarj dinamosu ele geçirildi

Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen 100 bin lira değerindeki 16 adet araç şarj dinamosunu yurt içine kargoyla gönderileceği ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla yedek parçaları ele geçirdi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen 100 bin lira değerindeki 16 adet araç şarj dinamosunu yurt içine kargoyla gönderileceği ihbarını aldı. Ülke içerisine sokulan araç şarj dinamolarının kargoyla gönderileceği bilgisini alan ekipler, bir kargo şubesine operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin kargo şubesindeki şüpheli paketlerde yaptıkları arama sonucu piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 16 adet kaçak ithal şarj dinamo motoru ve otomobil yedek parçası ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı.