100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı

Beylikdüzü'nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

100 bin TL değerinde inşaat ve otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beylikdüzü’nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 31.12.2023 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin deposunun kapsının kırıp içeri giren 2 kişi değeri yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalıp kaçtılar. İhbar üzerin olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan H.D., 2 Ocak günü Adnan Kahveci mahallesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.