100 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Fırsatı! Bankalar Yarışa Girdi

İş Bankası, Akbank, QNB ve Türkiye Finans gibi bankalar da 50 bin ile 70 bin TL arası faizsiz destek veriyor; başvuru şartları bankadan bankaya değişiyor.

Garanti BBVA 100 bin TL faizsiz kredi sunarken, DenizBank ve Albaraka Türk ise farklı ürünlerle toplam 100 bin TL finansman sağlıyor.

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla toplamda 100 bin TL'ye kadar ulaşan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını artırdı.

Artan finansman maliyetlerine rağmen bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik hazırlanan kampanyalar, yüzde 0 faiz avantajı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

100 Bin TL’ye Kadar Destek

Kampanyalar kapsamında bazı bankalar kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap limitlerini bir araya getirerek toplamda 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman imkânı sunuyor.

DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL kurtaran hesap desteğiyle toplam 100 bin TL’ye ulaşan finansman sağlıyor.

Garanti BBVA ise yeni müşterilerine 3 ay vadeli 100 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Albaraka Türk, 40 bin TL’ye kadar vade farksız hoş geldin finansmanı ve 60 bin TL’ye kadar taksitli alışveriş desteğiyle toplam 100 bin TL’ye kadar finansman imkânı tanıyor.

Diğer Bankaların Kampanyaları

Türkiye İş Bankası, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 30 bin TL ek hesap desteğiyle toplam 55 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sağlıyor.

Akbank, 45 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 70 bin TL’lik sıfır faizli destek sunuyor.

QNB, 25 bin TL kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avansla toplam 50 bin TL finansman imkânı veriyor.

Türkiye Finans ise 3 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç finansmanını kâr payı veya finansman oranı olmadan kullandırıyor.

Başvuru Şartlarına Dikkat

Uzmanlar, kampanyaların büyük bölümünün yeni müşterilere yönelik olduğunu belirterek, kredi limitleri, vade süreleri ve başvuru koşullarının bankalara göre değişebileceğini ifade ediyor. Vatandaşların başvuru öncesinde güncel şartları ilgili bankalardan kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.