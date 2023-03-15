100 bisikletli Çanakkale'yi geçilmez yapan şehitler anısına yola çıktı

Cumhuriyetin 100’ün yılı anısına Türkiye’nin dört biryanından gelen 100 bisiklet sporcusu, Çanakkale Zaferi kutlama etkinliği çerçevesinde Büyükçekmece’den Çanakkale’ye yola çıktı.

Büyükçekmece 100’üncü yıl Çanakkale Zafer Anıtı önünde sabahın erken saatlerinde toplanan bisikletçiler, Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çanakkale’ye uğurlandı. Çanakkale Zaferi’nin 108’inci, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza atan 100 bisikletçi Büyükçekmece’den Çanakkale’ye uğurlandı. 330 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra şehitlikten alacakları toprağı, 18 Mart Cumartesi büyük zaferin 108’inci yılı kutlamalarının yapılacağı Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Zafer Anıtı’ndaki zeytin ağacına bırakacaklar. Büyükçekmece Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen “Çanakkale Zafer Turu”na bu yıl Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü ve Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü’nün sporcularının yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden milli sporcular katıldı. Çanakkale Zafer Turu’nun startı Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Büyükçekmece Belediye Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından verildi.

“100 sporcuyla yola çıkıyoruz”

Büyükçekmece Belediye Spor Antrenörü Ensar Efendioğlu, 3 gün sürecek Çanakkale Zafer Turu hakkında şu açıklamayı yaptı: “100 sporcuyla yola çıkıyoruz. Birinci günü Keşan’a kadar pedal çevireceğiz. Yaklaşık 190 kilometrelik bir etap bizi bekliyor. Oradan devam edeceğiz. 40 kilometre arayla mola vereceğiz yarımşar saat arayla. İkinci günü de Gelibolu Yarımadası’na çevireceğiz. Keşan’dan çıkacağız. 110 kilometrelik bir alan bizi bekliyor. Bu etkinliğe 3 tane kulüp ve bireysel olarak katılan sporcularımız var. Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü var. Büyükçekmece Bisiklet Kulübü var. Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları var. Aynı zamanda milli sporcular var. Konya’dan gelen milli sporcumuz var. En uzak mesafeden gelen Erzurum’dan Kayak Milli Takımı’nın bisiklet sporcuları geldi. Onun haricinde Rize’den gelen arkadaşımız var. Türkiye’nin her bir yerinden Büyükçekmece’den başlayıp böyle bir etkinliğe imza atmak için gelen sporcularımız var. Hepsinin ayağına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum.’’