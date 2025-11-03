100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' artık 'ölü'

Mirasçısı olmayan kimsesizlerin üzerinde bulunan gayrimenkulleri, sahte evrak ve imzalarla satarak 100 milyon liralık vurgun yapan ‘Ölüler Çetesi’ çökertildi.

Öldükten sonra geride hiçbir mirasçısı olmayan kişilerin üzerindeki gayrimenkulleri düzenledikleri sahte evrak ve imzalarla önce kendi üzerlerine alan ve daha sonra da satan ’Ölüler Çetesi’ bir tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

İddialara göre Ankara’da Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görevli olan Ş.B., e-devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Ş.B., Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, evrakların sahte olduğunu ve düzenlendiğini fark etti.

Olayın anlaşılmasının ardından suç duyurusu yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri titizlikle çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa, arazi, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla önce kendi üzerlerine aldıkları daha sonra başkalarına satıldığı tespit edildi. Çetenin bu yöntemi kullanarak birçok tapunun el değiştirmesini sağladığı ortaya çıkarıldı.

Çete üyeleri sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

Yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit olduğu belirlenen Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Ekiplerin aralıksız takip ettiği çete üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı. Sahte işlemleri gerçekleştiren çete üyelerinin işlem yaptığı anların bazıları ise kameralara yansıdı.

100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi

Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 8 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin bu yöntemlerle 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin gerçekleştirdiği para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.

Osmanlı dönemine ait tapuları içerden bilgi alarak tespit etmişler

Edinilen bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirlemekle görevlendirilmiş. H.N.S. tespit ettiği tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.’ya iletti. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.’ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını talep etti. T.T. sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.’ya iletti. Çete, bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine aldı.