100 milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 100 milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

100 milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 100 milyon TL’lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 100 milyon TL’lik karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y.(45)’yi yakaladılar. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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