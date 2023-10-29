100 öğretmen Cumhuriyet'in 100. yılında Sarı Zeybek oynadı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 100 öğretmen, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sarı Zeybek oyununu sergiledi.

100 öğretmen Cumhuriyet'in 100. yılında Sarı Zeybek oynadı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Sincan ilçesinde 100 öğretmen, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla "Sarı Zeybek" oyununu sergiledi.

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçede görevli 100 öğretmene Sarı Zeybek oyununun eğitimini verdi. Öğretmenler, eğitimler sonucunda üzerlerindeki ’100. yıl’ yazılı tişörtlerle oyunu izleyenlerin beğenisine sundu. İlçede kutlamalara katılan vatandaşlar ise oyuna Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman