100 öğretmen Cumhuriyet'in 100. yılında Sarı Zeybek oynadı
Ankara'nın Sincan ilçesinde 100 öğretmen, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sarı Zeybek oyununu sergiledi.
Ankara’nın Sincan ilçesinde 100 öğretmen, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla "Sarı Zeybek" oyununu sergiledi.
Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçede görevli 100 öğretmene Sarı Zeybek oyununun eğitimini verdi. Öğretmenler, eğitimler sonucunda üzerlerindeki ’100. yıl’ yazılı tişörtlerle oyunu izleyenlerin beğenisine sundu. İlçede kutlamalara katılan vatandaşlar ise oyuna Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.