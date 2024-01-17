Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 bölgedeki ilk ve orta öğretim okullarını hedef alan Avrupa Birliği destekli SHORE projesinin ilk çağrısı 17 Ocak’ta açılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) himayesinde yürütülen proje ile 1 milyon euroluk destek ile başarılı 100 okul, 10.000 euroya kadar hibe kazanma şansı bulacak.

Proje 36 aylık süresince Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri bölgelerindeki ilk ve orta öğretim okullarında "Mavi Müfredat" geliştirip uygulayarak öğrencilere denizlere dair bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda başarılı 100 okul, 10.000 euroya kadar hibe kazanma şansına sahip olacak ve en iyi proje "Yılın Okyanus Elçisi" ödülüne layık görülecek. Proje kapsamında öğrenciler online platformda ödüllü yarışma ve mavi müfredat materyallerine erişim sağlayacak. Proje partnerleri halka açık eğitimler ve bilinç arttırıcı faaliyetler düzenleyerek okullar arasında etkileşimi arttıracak.

SHORE Projesi hakkında

SHORE projesi okyanus okuryazarlığını artırmayı ve mavi müfredatı geliştirmeyi hedefleyerek beş farklı bölgedeki öğrenciler, öğretmenler ve okullarla aktif olarak çalışmayı amaçlamaktadır. Proje, Avrupa Mavi Okullar ağını genişletme, AB’nin Mission Ocean hedeflerini promosyon etme gibi altı ana hedef doğrultusunda ilerleyecek. Proje başvuruları 17 Ocak tarihinde başlayacak olup başvurular https://shoreproject.eu/ web sitesinden alınacaktır. Bu proje ile çevresel ve eko-vatandaş bilincinin gelişimine yönelik önemli bir adım atılacak.