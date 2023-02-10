100 saat sonra Adıyaman'dan gelen sevindirici haber

Adıyaman'da enkaz çalışmalarının 100'üncü saatinde 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Enkazın altından bir vatandaş daha sağ kurtuldu.

100 saat sonra Adıyaman'dan gelen sevindirici haber
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Adıyaman’da enkaz çalışmalarının 100’üncü saatinde 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Enkazın altından bir vatandaş daha sağ kurtuldu.

Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleştirilen enkaz çalışmalarının 100’üncü saatinde, 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Saadet Apartmanında çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri, enkazın altında kalan kadını yaralı olarak çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan kadın hastaneye sevk edildi.