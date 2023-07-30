100 ülkenin katıldığı festival Rio Karnavalı'nı aratmadı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin kortej yürüyüşü görsel bir şölen yaşattı.

Kortej yürüyüşüne 100 ülkeden gelen bin 550 kültür sanat elçisi ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ile katılırken, binlerce Büyükçekmeceli ise kendi tasarladıkları kostümler ile katıldı. Kore, Güney Afrika, Macaristan, Meksika, Şili, Polonya, Rusya, Ukrayna, Bolivya, Hindistan, Kazakistan, Polonya, Kosta Rika gibi dünyanın dört bir yanından insanların katıldığı Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için gelen dansçıların kortej sırasında ortaya koydukları performans büyük beğeni topladı. Albatros Sahili’nde başlayan korteje yol boyunca ilçe esnafı da konfeti ve havai fişekler ile destek verdi. Büyükçekmeceli balıkçıların da denizden tekneleri ile korteje destek vermeleri coşkuyu daha da arttırdı. Kortej yürüyüşü Büyükçekmece Kent Meydanı’nda son buldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eşi Hatice Akgün ile birlikte katıldığı yürüyüşte vatandaşlara karanfil dağıtarak, 5 Ağustos tarihine kadar sürecek olan festivale davet etti. KKTC Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Dünya Halk Dansları Federasyonu İkinci Başkanı Gürhan Ozanoğlu ve belediye meclis üyeleri de festivale katılarak vatandaşları selamladı. Kortej yürüyüşü sonunda sevilen sanatçı İrem Derici şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Festival yaklaşık bir hafta boyunca 100 ülkeden gelen dans gruplarının gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

“Dünya festivali unvanı almak da Büyükçekmece’ye kutlu olsun”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl törenleri ile 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalimizi birleştirince muazzam bir festival ortaya çıktı. Muazzam bir dünya kültür ve sanat buluşması ortaya çıktı. Çünkü dünyada bir festivale ilk defa aynı anda 100 devletin temsilcileri katılıyor. Şu anda hepsi arkamızda gösterilerini yapıyorlar. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Büyükçekmece Belediyesi’nin önüne ulaşacağız. Büyük alanda Cumhuriyet Meydanı’nda bir konserle bu geceyi sonuçlandıracağız. Festivalde kültür ve sanat faaliyetleri çok yüksek düzeyde devam ediyor. Heykeltıraşlar, Dünya El Sanatları Sempozyumu, Dünya Halk Dansları Yarışması, Dünya Kukla Sergisi, 5 bin 800 fotoğraf sanatçısının katıldığı Dünya Fotoğraf Yarışması, Türk yemekleri tanıtımı. İnanılmaz bir kültür etkinliği, şenliği yaşıyoruz. Uluslararası Festivaller Birliği de ’Bunun altından nasıl kalkıyorsunuz, şimdiden sizi tebrik ediyoruz. Dünyada bugüne kadar hiçbir festivale biz 100 ülkeden katıldığına şahit olmadık. En büyük ödülü hak ettiniz’ dediler. Bütün İstanbul halkımızı, sanatseverleri, Büyükçekmece ailemi Büyükçekmece Festivali’ndeki etkinlikleri, zenginlikleri, sergileri izlemeye davet ediyorum. Her şey bedava. Festivalimiz hayırlı olsun. Dünya festivali unvanı almak da Büyükçekmece’ye kutlu olsun.’’