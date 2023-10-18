100'üncü Yıl Liderler Zirvesi Ankara'da gerçekleşti

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Liderler Zirvesi Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da gerçekleşti. 13-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen zirve, önde gelen konuşmacılara ve katılımcılara ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ana temasını ise Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in 100. yılı oluşturdu. Üç günlük etkinlik kapsamında liderlik, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmalar, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleşti. Alanında uzman konuşmacılar ve sektör liderleri, gençlere ilham verici içgörüler ve uygulanabilir bilgiler sundu.

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği, her yıl gerçekleştirdiği geleneksel Liderler Zirvesi’ni bu sene Ankara’da 100. Yıl misyonunu gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet temasında gerçekleştirdi. Ana konuşmacılar arasında ise teknoloji ve inovasyon gurusu Serdar Kuzuloğlu ve SASA Polyester Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yer aldı.

Serdar Kuzuloğlu konuşmasında; Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak, geçmişten bugüne liderlik anlayışının evrimini ve Cumhuriyetin liderlikle olan derin bağını vurguladı. Aynı zamanda, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, geleceğin liderlik biçimleri ve dijital liderlik gibi konulara değinerek, fütürist liderlik anlayışı hakkında ilham verici içgörüler sundu. Kuzuloğlu, liderliğin toplum ve iş dünyası üzerindeki etkilerini de ele alarak, JCI’nin liderlik temasına olan vurgusunu pekiştirdi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yaptığı konuşmada; ihracatın ithalatın önüne geçmesi gerektiğini, bu şekilde dış borçların daha sağlıklı bir şekilde kapatılabileceği ve bunun için de tüketim toplumundan üretim toplumuna geçilmesi gerektiğini söyledi. Erdemoğlu konuşmasını herkesin kendi uzmanlık alanında yoğunlaşması durumunda başarılı olacağını söyleyerek, "Arı tek bir iş yapar, bal yapar tam yapar" dedi.

Zirve kapsamında Kadın Liderler panelinde ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Diker, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, TEA CO. Kurucusu Nazlı Esen ve UMMANSU, ATO Meclis Üyesi Naz Öztürk kadın liderliğine dair önemli başlıkları masaya yatırdılar. Dijital Liderlik Paneli’nde Moralabs Ceo Kamer Kemerkaya, F-Ray’dan Öztürk Ergül ile yönetmen Okan Özbay dijitalleşen dünyada liderlik süreçlerini değerlendirdiler.

Girişimci Liderlik Paneli ise Arya Women Yatırım Platformu kurucusu Münteha Adalı, Futur Bright Ceo Akan Abdula, Colendi Bank Yönetim Kurulu üyesi Erkan Kilimci, Ventures ve Mentors League Ceo Ufuk Batum girişimci liderliğin iyi örneklerini aktardılar.

2023 JCI Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu kapanış konuşmasında, "2023 JCI Türkiye Liderler Zirvesi, liderlik, inovasyon ve girişimcilik alanlarında yeni ufuklar açan bir başarıyla sona erdi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak düzenlediğimiz bu unutulmaz etkinlik, değerli konuşmacıların ilham verici sunumları, interaktif atölyeler ve katılımcılarımızın coşkusuyla dolu bir deneyimdi. Zirvemizin her anı, geleceği şekillendirmeye kararlı genç liderlerin bir araya gelerek paylaştığı birikimlerle doluydu" dedi.

Verilen bilgiye göre; katılımcılar aynı zamanda topluluk önünde konuşma, münazara, drama gibi bir çok etkinlikle eş zamanlı olarak liderlik becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Zirve kapsamında gerçekleşen Anıtkabir ziyareti esnasında Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda duygusal anlar yaşayan genç liderler, Ankara turu ile etkinliği tamamladı.