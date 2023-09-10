100'üncü Yıl Marşı bin 71 kişilik dev senfoni orkestrası ile ilan edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi’nin 3 yıldır yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tanıtım programından tüm dünyaya ilan edildi. Söz ve bestesi Doç. Dr. İlker Kömürcü’ye ait marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bin 71 kişilik dev senfoni orkestrası tarafından ilk defa icra edildi.

2020 yılında Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin bütün projelerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenleneceğinin ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın liderliğindeki ekip tarafından “100. Yıl Marşı Yarışması” Projesi hayata geçirildi. Yüzüncü yıla özel gelecek nesillere bir eser bırakmak için başlayan çalışmalar sonucunda seçilen Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak, söz ve bestesi Doç. Dr. İlker Kömürcü’ye ait marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bin 71 kişilik dev senfoni orkestrası tarafından ilk defa icra edilerek tüm dünyaya ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtılan marş öncesinde katılımcılara ve ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100’üncü Yıl Marşı’nın tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak milletin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inandığını belirterek, sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

"Yüzüncü Yıl Marşı geleceğimize ışık tutacak"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Biz ülkemize bir eser bırakmak istedik. Bu yolda da 3 sene önce bu projeye başladık. Ön seçici kurulumuz ve seçici kurulumuzla bir araya gelerek süreci başlattık. Çok güzel bir çalışma yürütüldü. Birinci seçilen eserimiz hem tarihimizi anlatıyor hem de geleceğe ışık tutuyor. Çekmeköy Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığımız ve İletişim Başkanlığımızla birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Amacımız tarihimize kalıcı bir eser bırakmaktı ve bunu başardık çok şükür. Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Hem eser sahibi İlker Kömürcü’ye hem de seçici ve ön seçici kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Zor ve zahmetli bir süreci alnımızın akıyla atlattık. Yüzüncü yıl marşımızı milletimize armağan etmeyi başardık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Marşın yazarından Erdoğan ve Poyraz’a teşekkür

Marşın söz ve beste yazarı olan Doç. Dr. İlker Kömürcü, “Bu eseri ortaya çıkarırken yoğun bir duygu hissettim. Şiirin ilk dörtlüğü bayrağımıza söylendi. İkinci dörtlükte Anadolu’ya bir sesleniş var. Üçüncü dörtlükte ülkece yaşadığımız zor günleri ve bu günleri birlik olarak aştığımıza atıfta bulundum. Son dörtlükte ise Çanakkale ve kurtuluş mücadelemizi simgeleyen ifadeler var. Şiir Türkiye’yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İçime sinerek ve büyük bir coşkuyla yazdığım bir şiir oldu. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, ’Parlayan yıldızı Anadolu’nun’ dizeleri oldu. İlk söz buydu ve sonrası zamanla geldi. Çok mutlu, heyecanlı ve en önemlisi de çok gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Marşı’nın altında imzamın olması büyük bir onur kaynağı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bu çalışmayı başlatan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a da çok teşekkür ediyorum. Bir sanatçının ülkemize bu şekilde bir eser bırakma şansı bir kez ya gelir ya da gelmez. Bu bana nasip oldu. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi” dedi.

100’üncü Yıl Marşı süreci nasıl başladı

2020 yılında fikir aşamalarının ardından oluşturulan yarışma danışma kurulunda yer alan Yücel Arzen, Erol Erdoğan ve İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz’la gerçekleştirilen toplantılarda yarışma süreci görüşülerek, alanında uzman isimlerden seçici kurul belirlendi. Seçici kurulda Türk müziğinin önde gelen isimleri Yücel Arzen, Garo Mafyan, Özdemir Erdoğan, Cengiz Erdem, Sinan Akçıl, Azerin ve Tuluyhan Uğurlu, sunucu Pelin Çift, Tarihçi Yazar Tufan Gündüz, Edebiyatçı Sibel Eraslan ve Cahit Koytak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Yazar Hayati Develi, Sosyolog Erol Erdoğan yer aldı. 1 Temmuz 2021 tarihinde Küçüksu Kasrı’nda gerçekleşen tanıtım toplantısı ile resmen başlayan 100. Yıl Marşı Yarışması, şiir ve beste olarak iki farklı kategoriye ayrıldı. Projenin ilk basamağı olan Şiir Yarışması için başvurular 1 Temmuz 2021 akşamından itibaren alınmaya başlandı ve 29 Ekim 2021 tarihinde sona erdi. Bu süreçte yarışmaya 14 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 2 bini aşkın şiir katıldı. Başvurular yuzuncuyilmarsi.com sitesinden online olarak alındı ve arşivlendi. Ayrıca dereceye giren 100 şiir bir şiir kitabında bir araya toplandı. Şiir etabında ilk 100’e giren şairlere ödülleri 3 Mart 2022 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. Projenin ikinci aşamasında Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen marşlar yarıştı. Beste Yarışması’nın son başvuru tarihi olan 29 Ekim 2022 tarihine kadar yarışmaya 147 beste ile başvuru yapıldı. Besteler seçici kurul tarafından değerlendirilerek puanlandı ve 10 beste seçilerek İletişim Başkanlığına gönderildi. Seçici kurulun birinci seçtiği beste İletişim Başkanlığı tarafından da birinci seçildi ve bu beste 30 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen resepsiyonda devletin resmi 100. Yıl Marşı olarak ilan edildi.