100'üncü yıl Yıldırım'da coşkuyla kutlandı

Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde düzenlediği etkinliklerle ilçe sakinlerine bayram coşkusu yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Yıldırım’da da coşku içinde kutlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ve vatandaşların bayramlarını tebrik edip, bayrak dağıttı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Değirmen Gençlik İyilik Ekibi gönüllüleri şehit yakınları ile Pınarbaşı Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederken, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Minikler Serbest Güreş Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 şehirden 17 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı ‘Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Cumhuriyet Kupası’nda minderde ter akıtan sporcuları ve Değirmen Gençlik İyilik Ekibi’ni duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Yıldırım Belediyesi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenleyeceği program ile bayrak temalı fotoğraf yarışması kazananlarına ödüller verecek ve seçilen fotoğrafları gençlerin beğenisine sunacak. Öte yandan Altay Cem Meriç gençlere, ‘Cumhuriyetin 100’üncü Yılında İnsanı Değerler’ söyleşisi gerçekleştirecek ve gençler tarafından düzenlenecek konser ile bayram coşkusu sürecek.

"İmkan yoktu, iman vardı"

Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen dünyanın en güçlü devletlerini dize getirdiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bundan tam 100 yıl önce Anadolu’ya yeniden mührümüzü vurduk. Milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelemiz, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. İmkânı olmayan ancak göğsü iman dolu olan milletimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, mazlum devletlerin emperyalistlere karşı elde ettiği en büyük zaferdir. Milletimizin yokluk ve yoksulluk içinde, cepheden cepheye koşarak, canı pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yükseltmek bizlerin en büyük borcudur. Bugün tıpkı 100 yıl önceki ruh ve imanla Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz. Ben bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.