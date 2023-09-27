100'üncü yıla özel Balkart

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan Balkart’ı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarımla, sınırlı sayıda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Üzerinde ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ yazılı Balkartlar, kırmızı beyaz renklerde tasarlandı. Kartların ön yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi yer alırken, diğer yüzünde ise “Cumhuriyet’in 100. Yılı” yazısı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. yıla özel olarak tasarlanan ve basılan kartlar sayesinde Balıkesirliler, hem Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümü hatırasını uzun yıllar yaşatacak, hem de bu kartları toplu ulaşım araçlarında da kullanabilecek.

100. yıl coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, 26 ve 27 Ekim’de kartlarını, BALKART Kişiselleştirme Merkezlerinden alabilecek.