100 yaşındaki Elif teyzeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayır duası

AK Parti İstanbul millet vekili adayı Ebru Saraçoğlu Çekmeköy’de oturan 100 yaşındaki Elif Hanımı ziyaret etti.

Saraçoğlu’nun bu ziyareti karşısında duygulanan Elif teyze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi, bol bol dua etti.

’’Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemek istediğin bir şey var mı teyzecim?” sorusu üzerine Elif Teyze, “Çok baktı bana Allah razı olsun çok iyi bir insan. Tayyip Erdoğan, yavrum sen benim evladımsın, sen üzülme. Senin talebelerinin hepsi sana yardımcı olacak. İnşallah ben de yardımcı olacağım. Kur’an okuyacağım sana hiç üzülme. Teşekkür ederim” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Ebru Saraçoğlu ve Elif Hanım arasındaki diyalog ise böyle kaydedildi.