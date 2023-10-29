100 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Remziye nine Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları devam ederken Arnavutköy’de Fenerbahçe taraftarlarının düzenlediği korteje 100 yaşındaki Remziye nine de katıldı. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda dünyaya gelen Remziye nine kutlamalara tuttuğu takımın formasını giyerek geldi.

Türkiye’nin birçok noktasında Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. İstanbul’da akşam saatlerinde boğaz geçişi ve uçuş gösterilerinin ardından Arnavutköy’de Fenerbahçe taraftarları kortej düzenledi. Meşalelerin yakıldığı, sloganların atıldığı korteje katılan 100 yaşındaki Remziye Tosun da, kutlamalara tuttuğu takımın formasını giyerek katıldı. Düzenlenen kortejin en önünde yer verilen Remziye nine de gençlere katılarak korteji tamamlandı. Taraftarın meşaleler yakarak yaptığı kortej dron ile havadan da görüntülendi.

“Ben gençlere kurban olurum gençler bir başkadır”

Yürüyüş esnasında konuşan 100 yaşındaki Remziye Tosun, “Önemli olan can sağlığı böyle güzel günleri görebilmeyi Allah Nasip Etsin ben gençlere kurban olurum gençler bir başkadır. Ben çok mutluyum Allah herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gencay Karademir ise, “Arnavutköy’de gelenek haline getirdiğimiz yürüyüşümüzde 100 yaşındaki bir teyzemiz de bize eşlik etti. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum asıl olan Fenerbahçe’dir” şeklinde konuştu.

Düzenlenen yürüyüşe küçükten büyüğe onlarca Fenerbahçe taraftarı katıldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik taraftarın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ve İstiklal Marşı okumasının ardından son buldu.