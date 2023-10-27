100. Yıl Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için yurdun pek çok bölgesinde etkinlikler düzenlenmeye başladı.

Mamak Belediyesi de Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için etkinlikler düzenlemeye başladı. İlçedeki ortaokullar ve liselerarası koşu yarışması düzenlendi. 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu’nda kız ve erkek öğrenciler arasında 1000 ve 1500 metrede yarışmalar yapıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencileri bu anlamlı yarışta yalnız bırakmadı. Koşu yarışı sonrası dereceye giren öğrenciler için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Derece yapan öğrenciler, 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu’nda elde ettikleri başarı için mutluydular.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhuriyetimizin 100. yılını birçok etkinlikle kutluyoruz. Cumhuriyet Koşusu ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya başladık. Derece yapan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İnşallah fener alayımızla, konserlerimizle Cumhuriyet kutlamalarımız devam edecek. Türkiye Yüzyılında bilgi, birikim ve teknolojimizle, savunma sanayimizle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağız inşallah” dedi.