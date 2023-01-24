100. Yıl Cumhuriyet Voleybol Turnuvasının açılışı yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi tarafından, Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen “100. Yıl Cumhuriyet Voleybol Turnuvası” bugün açılışı yapılarak başladı.

Üç gün sürecek turnuva, Çengelköy Voleybol Kulübü Derneği, Pertevniyal Spor Kulübü, 100.Yıl Anadolu Lisesi Spor Kulübü ,İTO-Anadolu Teknik Lisesi Spor Kulübü, Kuzey Ege Gençlik ve Spor Kulübü takımları arasında gerçekleşecek.

Burhaniye’yi temsilen Kuzey Ege Gençlik ve Spor Kulübü’nün yarıştığı turnuva için liseli gençlerden oluşan takımlar Burhaniye’ye geldi. Turnuvanın açılışına katılan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı kutlamaları dahilinde organize ettiğimiz ‘Burhaniye Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Voleybol Turnuvasına’ hepiniz hoşgeldiniz, öncelikle turnuvamıza katılan takımlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önderimiz Musafa Kemal Atatürk’ün sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü ilke edinerek gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ediyoruz” dedi.